En la actualidad goza de una suspensión la cual en caso de ser extraditada de Alemania a México no pisará la cárcel. Sólo tendrá la obligación de comparecer ante el juez de distrito especializado en el Sistema Penal Acusatorio, en función del juez de control del Centro de Justicia Penal Federal en la Ciudad de México, con sede en el Reclusorio Norte, quien en su momento determinará si es o no detenida. Sin embargo en cuanto llegue a territorio nacional podrá quedar libre; pues los delitos que se le imputan no están tipificados como graves y no requieren prisión preventiva oficiosa.

El pasado 5 de julio un juez federal con sede en la Ciudad de México libró la orden de captura en contra del ex funcionario, tres de sus familiares y de una empresaria de bienes raíces: Marielle Helene Eckes (esposa), Gilda Margarita Austin (madre), Gilda Susana Lozoya (hermana) y Nelly Maritza Aguilera Concha.