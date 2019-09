Raúl Gracia Guzmán, diputado panista de Nuevo León, afirmó que no se declaró non grato a Fernández Noroña por sus opiniones como legislador, sino como ciudadano, e incluso dijo que, así como en 1973, el petista ahora envenena la mente de los jóvenes, que no son valientes, son idealistas mal encauzados que son asesinos, como son los que mataron a guerrilleros o a comunistas que no actuaron con violencia .

El presidente de la Comisión de Defensa y ex director general de Educación Militar en la Universidad del Ejército y Fuerza Aérea, Benito Baena, defendió el papel de las fuerzas armadas en la guerra sucia, pero acotó que en ese doloroso periodo histórico todos los actores sufrieron consecuencias y admitió que los militares no estamos exentos de juicios de la historia y damos la vida aun sin que se nos reconozca .