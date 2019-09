El senador Damián Zepeda, cercano colaborador del ex candidato presidencial Ricardo Anaya, externó que le gustó la asistencia de un ex presidente emanado del PAN a la asamblea, pero puntualizó no compartir la idea de crear un frente para partirle la madre al presidente Andrés Manuel López Obrador , y tampoco la de hacer una alianza genérica sin causa concreta de por medio.

En medio de las críticas externas y las posiciones encontradas que entre los panistas generó la asistencia del ex presidente a la asamblea, Cortés Mendoza calificó la invitación al ex mandatario como un gran acierto .

Destacó que en mayo pasado durante un vuelo a Durango, dialogó con la esposa del ex presidente Felipe Calderón. Le dije que tenían que reconsiderar que la oposición pulverizada no iba a ser muy útil en estas circunstancias a México y el PAN, como institución de interés público, está abierto a todas las personas que coincidan con la misma causa , explicó.

Mientras, el dirigente panista, Marko Cortés, dio a conocer que planteó a Margarita Zavala la posibilidad de regresar al PAN, pues una oposición pulverizada no le sirve al país .

La decisión de invitar al ex presidente Vicente Fox a la asamblea en la que el Partido Acción Nacional (PAN) festejó su 80 aniversario, dividió a la militancia. Mientras algunos liderazgos manifestaron abiertamente estar en contra de crear un frente para romperle la madre a la Cuarta Transformación, como pidió el guanajuatense, otros vieron con buenos ojos que el blanquiazul ostente a una figura que terminó con la hegemonía del PRI en 2000.

Lamentó que debido a la desbordada participación de Fox Quesada en el festejo y los desmentidos que le han hecho en relación con sus presuntos encuentros con dirigentes de oposición para crear una alianza opositora, Acción Nacional esté metido en una coyuntura innecesaria, caracterizada por las críticas en su contra.

Zepeda advirtió que no se va a formar en un frente encabezado por el guanajuatense si no hay claridad de objetivos, al puntualizar que no es el personaje adecuado para conjuntar ni al partido ni a la oposición. Está desfasado, añadió.

Juan José Rodríguez Prats, ex diputado y ex senador del PAN, calificó de buena la decisión de invitar al ex presidente, pues esta fuerza política tiene que ostentar sus figuras, y Fox tiene un saldo favorable como jefe del Ejecutivo federal.

También consideró correcto el discurso de Marko Cortés en el que invita a regresar a los que se han ido, siempre y cuando se acompañe con hechos. Se está hablando de apertura y de unidad, pero eso no se muestra por parte de la dirigencia.