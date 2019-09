César Arellano García

Periódico La Jornada

Miércoles 25 de septiembre de 2019, p. 16

El juzgado primero de distrito de amparo en materia penal en la Ciudad de México concedió una suspensión provisional a Enrique González Tiburcio, ex subsecretario de Ordenamiento Territorial de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) durante el sexenio pasado, contra la resolución del recurso de revocación del pasado 30 de agosto. A principios de año, el ex funcionario fue vinculado a proceso, pero no por los presuntos desvíos, sino por falsedad en declaración al negar que una de las firmas en contratos fuera la suya.

En la audiencia de imputación de enero pasado, el Ministerio Público Federal acusó a González Tiburcio de posible falsificación de declaración, por ello un juez de control con sede en el reclusorio norte determinó que existían pruebas suficientes para considerar que la firma inscrita en el convenio con la Universidad Politécnica Francisco I. Madero (UPFIM), causó un posible quebranto a la hacienda pública.