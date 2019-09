Enrique Méndez y Roberto Garduño

Periódico La Jornada

Miércoles 25 de septiembre de 2019, p. 14

A pesar de que los lineamientos emitidos por la Comisión de Honestidad y Justicia de Morena establecen como requisito que todo aspirante a la dirigencia nacional deberá separarse del cargo que ostente, Mario Delgado replicó que él no renunciará al cargo de coordinador de la fracción morenista en San Lázaro, y sólo lo hará si lo llegan a elegir como líder de ese partido. Incluso replicó la postura presidencial para que el instrumento de selección sea la encuesta.

“No, yo no tengo por qué poder pedir renuncia a mi cargo de diputado, porque el estatuto de Morena no prevé que se tenga que renunciar. No puedes ocupar dos cargos, es decir, no puedes ser diputado, o senador, o funcionario de gobierno y ser parte de la dirigencia del partido. Entonces, en el caso de que yo saliera electo dirigente de Morena, entonces ahí sí tendría que solicitar licencia. Pero eso no va a ocurrir hasta noviembre.