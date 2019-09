Arturo Sánchez Jiménez

Periódico La Jornada

Miércoles 25 de septiembre de 2019, p. 7

Ya no hay motivos para dilatar más el envío de los restos óseos localizados en el basurero de Cocula, Guerrero, para que sean analizados e identificados en el laboratorio especializado de la Universidad de Innsbruck, señaló el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez.

Para el ombudsman, el organismo a su cargo ha insistido al gobierno federal para que esos restos se analicen y con ello dar certeza a las familias de los 43 estudiantes de Ayotzinapa y a decenas de familias con personas desaparecidas en el país, planteó ayer luego de inaugurar el Foro nacional verdad, redes sociales y derechos humanos.