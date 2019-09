Un día antes de cumplirse cinco años del ataque perpetrado el 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, diversos sectores han acusado a varios de estos ex funcionarios, entre ellos Tomás Zerón, encargado de la investigación en la administración federal anterior.

En pronunciamientos por separado, AI destacó que sin una investigación a los funcionarios que cometieron irregularidades tampoco habrá justicia, pues también son responsables de que, al día de hoy, no se haya esclarecido el caso , indicó Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de AI.

No toda la experiencia ha sido positiva en el nuevo gobierno. La investigación aún no se transparenta y las nuevas instancias creadas para el caso no han dado resultados positivos , dijo. Además, lamentó la liberación de varios involucrados.

Maureen Meyer, directora para México y Derechos de Migrantes de Wola, indicó que el gobierno federal debe tomar medidas urgentes para reparar las graves irregularidades cometidas por ex funcionarios en la investigación, lo cual consideró fundamental para evitar que liberen a otros acusados claves y para finalmente descubrir la verdad sobre el paradero de los estudiantes.

Igual que las miles de otras familias de personas desaparecidas en México, las de los 43 normalistas de Ayotzinapa han esperado demasiado tiempo para obtener respuestas sobre lo que sucedió a sus seres queridos , agregó.

La organización advirtió que el gobierno mexicano aún no ha proporcionado un relato concluyente de lo que ocurrió la noche del 26 de septiembre; tampoco se conoce el paradero de las víctimas y ninguno de los responsables ha sido condenado.