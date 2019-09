Emir Olivares, Gustavo Castillo y Sergio Ocampo

Reporteros y corresponsal

Periódico La Jornada

Miércoles 25 de septiembre de 2019, p. 7

Como parte de las nuevas líneas de investigación que la Fiscalía General de la República (FGR) sigue por el caso Ayotzinapa, la dependencia citó a declarar a varios ex funcionarios del gobierno de Guerrero.

Anunció que llamará a ex colaboradores federales que intervinieron en las indagatorias durante el sexenio pasado –y que pudieron incurrir en irregularidades – e inició nuevas labores de búsqueda de los estudiantes, ahora en el basurero del municipio de Tepecuacuilco.

La próxima semana comparecerán ante la Unidad Especial de Investigación y Litigación del caso el ex gobernador de Guerrero Ángel Aguirre Rivero; Iñaki Blanco, ex procurador de la entidad, y Leonardo Vázquez, ex titular de la Secretaría de Seguridad Pública estatal –este último es uno de los 235 ex servidores públicos estatales y federales denunciados por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) por haber cometido presuntas irregularidades u omisiones en el proceso y las indagatorias.

Hace una semana, Aguirre Rivero declaró –tras reunirse con integrantes de la Comisión de la Verdad– que ampliaría su declaración sobre los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos y reveló que el ex presidente Enrique Peña Nieto se negó a recibirlo y conocer la versión estatal.

La FGR informó que posteriormente se citará a declarar a funcionarios federales que hayan intervenido en las pesquisas de los hechos perpetrados el 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero.

Diversos actores –nacionales e internacionales– y los familiares de los normalistas han señalado a personajes como Tomás Zerón de Lucio, ex titular de la Agencia de Investigación Criminal, y al ex procurador general Jesús Murillo Karam.