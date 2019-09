Ante investigadores especializados en el ámbito de la seguridad y la justicia que integran El Colegio de México, el funcionario ofreció la conferencia La estrategia de seguridad de la 4T, en donde señaló que “el despliegue de la Guardia Nacional ha sido criticado por no usar la fuerza pública en contra de algunas expresiones sociales.

No podemos desestimar fines conservadores detrás de los llamados a utilizar la fuerza pública a la menor provocación. Decimos a quienes están promoviendo el uso indiscriminado de la fuerza pública, que son muy altos los riesgos de la represión como método de acción del Estado, y no vamos a dar sustento a la propaganda que pretende, precisamente, pintarnos como un gobierno autoritario , aseveró Durazo Montaño.

El nuevo modelo

Es importante no ignorar esos puntos de vista de quienes nos critican, pero también lo es explicar nuestro modelo, porque la estrategia basada en el uso de la fuerza militar y policial ya probó sus límites y generó múltiples decepciones: de hecho no se registra un logro relevante en los sexenios en los que se aplicó y sus simpatizantes se niegan a ver que la estrategia por operativos ya utilizada no tuvo resultados .

Añadió que si bien no se puede desestimar que detrás de las críticas a la Guardia Nacional y a la estrategia del gobierno de Andrés Manuel López Obrador haya grupos con fines conservadores , aseguró que el plan de paz de esta administración federal plantea la necesidad de repensar la seguridad nacional para utilizar las capacidades, la experiencia y los activos de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública por una temporalidad de cinco años .

Durazo Montaño señaló que el gobierno de López Obrador inició con “un Estado arrinconado, visto como muy mal guardián del orden, y con territorios que no eran gobernados por quien legítimamente debían hacerlo. Así no fue difícil llegar a la conclusión de que era necesaria una nueva estrategia.