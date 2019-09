El embajador señaló que no hay nada más importante para garantizar la justicia que la consolidación del estado de derecho, esfuerzo en el que, dijo, México no está solo y contará con el apoyo de su país para avanzar en la implementación del sistema de justicia penal acusatorio.

Landau señaló que una nación estable, próspera, no puede ser un país con esta percepción de inseguridad y vulnerabilidad hacia los otros y hacia el poder; me parece que lo más importante para una sociedad es poder darle a su gente, a sus ciudadanos, la justicia, y no hay nada más importante para la justicia que un Poder Judicial independiente y que la población sepa que un ciudadano puede ganarle un caso al Estado.

Nueva reforma

Por su parte, Javier Laynez, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), alertó sobre las intenciones de hacer una nueva reforma al sistema de justicia penal, al que, dijo, hay que darle tiempo para que muestre los resultados.

Sostuvo que gran parte del problema es la percepción de la gente de que los cambios en la justicia penal no han funcionado, pero advirtió que si se da marcha atrás en esta reforma se corre el riesgo de hacer un sistema de parches.

(Con información de Eduardo Murillo)