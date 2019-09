Néstor Jiménez y Alonso Urrutia

Periódico La Jornada

Miércoles 25 de septiembre de 2019, p. 5

Las solicitudes de extradición que presentó el gobierno anterior a Estados Unidos para que César Duarte Jáquez, ex mandatario de Chihuahua, fuera enviado a México, no se presentaron de manera adecuada, por lo que no se ha procedido, indicó el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien ayer en su conferencia de prensa indicó que organizaciones como Mexicanos por la corrupción o a favor de la corrupción , en referencia a Mexicanos contra la Corrupción, son las que presentan amparos contra los principales proyectos su administración.

Además, se dijo seguro y optimista de que conseguirá la paz en el país, y explicó que los aumentos en el peaje en las autopistas del país se deben al ajuste inflacionario, pero en caso de excederse, esto debe corregirse.

El mandatario fue cuestionado sobre los casos de los gobernadores que tienen procesos judiciales en curso. Sobre Duarte Jáquez –considerado prófugo y acusado de desvío de recursos–, el canciller Marcelo Ebrard le confirmó que hubo irregularidades en la docena de solicitudes de extradición presentadas.

Ebrard le señaló que en el caso de la solicitud de extradición del ex gobernador de Chihuahua no estaba bien fundamentada, o sea que cuando se presentó la solicitud, al parecer no se hizo adecuadamente, de conformidad con lo que establece la norma y que eso estaba ocasionando que no se procediera , explicó ayer López Obrador.