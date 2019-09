E

l presidente López Obrador ironizó durante su conferencia de prensa de este martes: “Hay una asociación que se llama Mexicanos por la corrupción… Ah, no; me equivoqué, Mexicanos en favor de la corrupción. ¿No es así? Que dirigen Claudio X. González y otros adversarios nuestros que se han dedicado a sabotearnos legalmente. Son los que promueven amparos contra las obras. No quieren que hagamos nada; están molestos, quieren que siga el mismo régimen de corrupción”.

No es la primera ocasión que, desde esa tribuna de máximo poder institucional, AMLO se permite la discutible libertad de jugar con las palabras o asestar apodos (como mencionar que Felipe Calderón Hinojosa tendría un parecido con el comandante Borolas ). El que se ríe, se lleva, suele recordar el refranero popular.

En el caso de Claudio X. González Guajardo (hijo del empresario de los dos mismos nombres y primer apellido) hay una historia de pendencias que ahora tiene como punto central la presentación de más de una centena de recursos ante la justicia federal para frenar la construcción de una extensión aeroportuaria capitalina en terrenos de la actual base aérea de Santa Lucía, en el estado de México.

En ese litigio político y jurídico se ha puesto ahora de relieve el hecho de que grandes capitales financien actividades periodísticas que pueden ser muy valiosas por sí mismas, pero que, a fin de cuentas, se inscriben en el portafolio de intenciones e intereses políticos de los patrocinadores. La fuerte reducción del presupuesto gubernamental federal para publicidad en medios de comunicación ha llevado a la mayoría de éstos a situaciones de insuficiencia económica, recortes de personal e indisposición pecuniaria para reportajes e investigaciones especiales.