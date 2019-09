H

ay reformas Constitucionales que ameritan el calificativo de históricas. Ayer, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó una que lo merece. Tapó el agujero por el que se han esfumado del erario miles de millones de pesos mediante la cancelación de impuestos a grandes empresas. La votación fue contundente: de los 500 diputados que componen la Cámara, 421 votaron a favor, cero en contra y hubo 25 abstenciones; los que restaban son de los que cobran, pero no asisten a la sesión. La reforma modifica el primer párrafo del artículo 28 de la Carta Magna. En su nueva versión queda así: En los Estados Unidos Mexicanos quedan prohibidos los monopolios, las prácticas monopólicas, los estancos, las condonaciones de impuestos y las exenciones de impuestos en los términos y condiciones que fijan las leyes, así como las prohibiciones a título de protección de la industria . El dictamen será enviado al Senado para el proceso de aprobación, aunque también pueden hacerle cambios, en cuyo caso volvería a la Cámara de Diputados para una segunda revisión. Fue el 20 de mayo cuando López Obrador firmó una iniciativa por la que se eliminaba la condonación de impuestos. “En dos sexenios se condonaron a grandes contribuyentes alrededor de 400 mil millones de pesos. Es como un huachicol de cuello blanco que se va a eliminar. Es acabar con privilegios fiscales”, dijo en su conferencia matutina.

El bonillazo

No, todavía el Tribunal Federal Electoral no ha avalado el gandallaje en Baja California, que permitiría a Jaime Bonilla ampliar su gestión como gobernador de dos a cinco años, aunque corran versiones en sentido contrario. Todavía no se ha publicado en el periódico oficial el acuerdo de la anterior legislatura local por el cual se hizo una extensión evidentemente inconstitucional. Tampoco se ha realizado la consulta pública para que los ciudadanos opinen si quieren o se oponen a dicha extensión, aunque también sería ilegal. Al parecer el millonario que alguna vez se convirtió en ciudadano de Estados Unidos para competir en elecciones de California, ha incurrido en muchos gastos de campaña y dos años como gobernador difícilmente le bastarían para reponerse.

Trump, en la mira

La presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, anunció una investigación previa con miras a iniciar el proceso de destitución o impeachment contra el presidente Trump. Libró bien las pesquisas sobre la infiltración rusa en las elecciones presidenciales, pero el detonante ahora ha sido un escándalo sobre las presuntas presiones de Trump a Ucrania para perjudicar la candidatura electoral del demócrata Joe Biden. Este sería el cuarto proceso de estas características que el Congreso estadunidense pone en marcha a lo largo de su historia. Trump, obviamente, reaccionó a su estilo desestimando la acusación.