Ana Mónica Rodríguez

Periódico La Jornada

Miércoles 25 de septiembre de 2019, p. 8

El colombiano Alberto Barros no sólo toca el trombón, canta, hace arreglos, produce y compone. Asegura que su salsa es diferente a la de otras latitudes, porque cada país ha adaptado esta música a sus propias características, le ha dado identidad .

La de Colombia, explica en charla con La Jornada, “es más bailable, tiene un formato más ordenado y cada uno tiene una función específica. Es un equipo –ejemplificó– con sólo un Maradona, no con 10. Este orden facilita al bailador; además, permite asimilar el formato auditivo, porque los arreglos son más sencillos, en comparación con la salsa puertorriqueña que tiene influencia más estadunidense, con tintes de jazz y con sonidos de metales más complicados para el oído”.

Alberto Barros aceptó que su influencia salsera viene de mi Caribe, de mi tierra natal, Barranquilla, que tenía mucha influencia de la música de Estados Unidos, Cuba y Puerto Rico, que llegó con fuerza. De pronto me gustó y me identifiqué. Todo lo que he hecho desde hace más de 30 años es salsa .

El aprendizaje obtenido a lo largo de su trayectoria, admite, se debe a que soy un músico con pasión, disciplinado y perseverante .

Esta misma filosofía, destacó el Titán de la salsa, la ha inculcado a su hijo LB, quien ya inició su carrera musical, pero enfocado hacia el género urbano. No soy antagónico con ningún ritmo, incluso me gusta el reguetón , sostuvo Barros.

Otro aspecto que destacó el autor de Sobredosis de amor, es su trabajo de productor de una orquesta integrada por 21 mujeres denominada Colombianas Salsa All Star. Esta agrupación reúne al talento femenino más reconocido del país, grandes voces y excelentes músicos .

Barros, ataviado como estrella del rock –gafas oscuras, chamarra de cuero y jeans color negro–, anunció los conciertos del próximo viernes, titulado Lo mejor de Alberto Barros, 10 Aniversario, que ofrecerá en la Arena Ciudad de México, y el que dará un día después en el Centro de Espectáculos Carta Clara en Mérida, Yucatán.