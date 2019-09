Alonso Urrutia y Néstor Jiménez

Con la inyección de recursos a Petróleos Mexicanos se estima que para la segunda mitad del sexenio esta empresa pública comience a generar dividendos que permitan financiar el desarrollo del país, sostuvo el presidente Andrés Manuel López Obrador. Ofreció que se mantendrá la vigencia de los contratos derivados de la reforma energética, aunque advirtió que si no producen los vigentes, no habrá nuevas convocatorias.

La canalización de recursos durante 2019 permitió detener la caída en la extracción petrolera e incluso lograr un incremento marginal en este periodo, según dio a conocer el director de Pemex, Octavio Romero Oropeza. Informó que en enero pasado se alcanzó el punto más bajo, con una producción de un millón 626 mil barriles diarios, pero a septiembre se incrementó a un millón 715 mil.

En paralelo, la secretaria de Energía, Rocío Nahle, sostuvo que se canalización 12 mil 500 millones de pesos para la rehabilitación de seis refinerías. Destacó que las recibieron muy descuidadas, sin el mantenimiento básico y en algunas partes chatarrizadas , lo que provocó que operaran a 32 por ciento de su capacidad con una refinación diaria promedio de 507 mil barriles, la cual se incrementó a 779 mil barriles a la fecha.

Al hacer un balance de la evolución del sector petrolero en su administración, Andrés Manuel López Obrador denunció nuevamente todo un plan perverso para acabar con Pemex y la Comisión Federal de Electricidad. Cuestionó el engaño de la reforma energética, porque se entregaron los contratos a particulares y apenas una empresa extranjera de los 107 contratos está produciendo una cantidad, por cierto, marginal, muy limitada de crudo .