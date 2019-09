Reuters

Miércoles 25 de septiembre de 2019

Liubliana. El presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, solicitó en rueda de prensa a las 55 federaciones miembro no jugar (en países) o con equipos de países en los que los derechos básicos de la mujer no son respetados y tienen un acceso restringido a los estadios .

La postura podría afectar la realización en Arabia Saudita de la final de la Supercopa italiana, entre Juventus y Lazio, en diciembre o enero. El presidente de Juventus, Andrea Agnelli, forma parte del comité ejecutivo de Ceferin y también lidera la Asociación de Clubes de Europa, que apoya la iniciativa, según dijo Ceferin.

“Sabemos que hay dos países que no autorizan a hombres y mujeres a ver juntos los partidos. No podemos castigar a nadie, pero eso no significa que tengamos que guardar silencio, declaró Ceferin tras la celebración de un comité ejecutivo en Liubliana. Resaltó que los grandes clubes y ligas de Europa apoyan la propuesta.