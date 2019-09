De La Redacción

Periódico La Jornada

Miércoles 25 de septiembre de 2019, p. 5

El tenor Plácido Domingo aceptó retirarse de todas sus actuaciones programadas en la Metropolitan Opera de Nueva York, tras las acusaciones de acoso sexual de varias mujeres documentadas en un par de reportajes de la agencia estadunidense Associated Press (Ap).

La estrella de la música clásica de 78 años de edad tenía previsto cantar el papel principal en el debut de temporada de Macbeth, de Giuseppe Verdi, esta noche, la que habría sido su primera actuación en Estados Unidos desde los reportajes publicados el pasado 13 de agosto.

El cantante, difundió el diario estadunidense The New York Times, emitió una declaración en la que sostiene: ‘‘Aunque refuto con fuerza las recientes acusaciones que se han hecho contra mí, y me preocupa el clima en el que las personas son condenadas sin el debido proceso, creo que mi aparición en esta producción distraería de la ardua labor de mis colegas, tanto en el escenario como entre bastidores”.

Ahí recordó que su debut lo hizo en ‘‘la Metropolitan Opera a la edad de 27 años y he cantado en este magnífico teatro durante 51 años consecutivos y gloriosos. Estoy contento de que, a los 78 años, haya podido cantar el maravilloso papel principal en el ensayo general de Macbeth, que considero mi última actuación en el escenario de la Met”.

La institución difundió en un comunicado: ‘‘La Metropolitan Opera confirma que Plácido Domingo ha aceptado retirarse de todas las actuaciones futuras en la Met, con efecto inmediato’’. Añade: ‘‘La Metropolitan y el señor Domingo están de acuerdo en que debe renunciar”.

El reconocido intérprete del bel canto, en declaración ante representantes de los medios, sostuvo: ‘‘Estoy agradecido a Dios y al público por lo que me han permitido lograr aquí en la Metropolitan Opera”.

De acuerdo con The New York Times, el retiro del cantante español ocurre cuando creció el número de trabajadores de la Met que se pronunciaron con ‘‘preocupación” por su aparición programada.

‘‘Las tensiones entre bastidores en la Met se han multiplicado en los últimos días, incluso en una acalorada y a veces emotiva reunión que Peter Gelb, director general de la compañía, mantuvo con integrantes de la orquesta y el coro tras el ensayo general de Macbeth el pasado sábado por la tarde.

Zeljko Lucic, reportó Ap, remplazará a Plácido Domingo en las tres actuaciones de Macbeth.

Lucic también había sido programado para cuatro presentacio-nes como Sharpless en Madama Butterfly, de Puccini, en la Met en noviembre.