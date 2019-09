La observación del glaciar Humboldt de Venezuela requiere visitas continuas, según Llambí, e incluso en las mejores circunstancias, no es fácil llegar a pie desde Mérida hasta la capa de hielo del Parque Nacional Sierra Nevada, a casi 5 mil metros sobre el nivel del mar.

Cuando Llambí y otros tres científicos fueron al glaciar a mitad de año para trabajar en un nuevo proyecto, primero se trasladaron en un teleférico y luego caminaron todo un día hasta un campamento que usan como base, levantando sus carpas bajo la lluvia.

Todos los días tenían que escalar la montaña durante tres horas para llegar al glaciar, a veces usaban cascos y aferrándose a sogas en vista de lo escarpado del terreno. Algunos de los científicos habían tratado sus viejas botas con cera de vela derretida para que resistieran el agua.

El trabajo en la montaña es siempre agotador, pero la crisis que padece Venezuela desde la muerte de Hugo Chávez en 2013 hace que tareas sencillas resulten grandes obstáculos.

“Las cosas que uno da por descontadas en una investigación –Internet, gasolina, electricidad– empiezan a escasear y todo se hace imprevisible”, sostuvo Llambí.

“Cada semana alguien me pregunta ‘¿por qué no te has ido?’”, contó Alejandra Melfo, física de la Universidad de los Andes e integrante del equipo.

El cambio climático es real y hay que documentarlo , explicó. Hay que estar ahí .

Los glaciares andinos son fundamentales en el ciclo del agua en la región.

Más de 50 millones de personas de América del Sur reciben agua de Los Andes , explicó Francisco Cuesta, de la Universidad de las Américas de Quito.

La región está a la vanguardia del cambio climático. Los glaciares de Los Andes tropicales se han derretido más rápido que los demás desde que los científicos comenzaron a observar este fenómeno en los años 70, dado que las latitudes tropicales reciben el Sol y la radiación con más fuerza.