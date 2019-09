Ángeles Cruz Martínez

Periódico La Jornada

Martes 24 de septiembre de 2019, p. 32

La meta de reducir a la mitad la cantidad de embarazos no planeados en adolescentes no se alcanzará, a menos que se fortalezca la política pública en la materia. Según las proyecciones del Consejo Nacional de Población (Conapo) el indicador bajará sólo 25 por ciento; de una tasa de 70.6 en 2018 pasará a 57.1 en 2050, afirmó la especialista Raffaela Schiavon, ex directora de IPAS, grupo promotor de los derechos sexuales y reproductivos.

En conferencia con motivo del Día Internacional de la Prevención del Embarazo no Planificado (26 de septiembre), afirmó que México ocupa el primer lugar en este problema de salud, entre los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), con una tasa de 70.6 por cada mil adolescentes que han tenido un hijo nacido vivo, en promedio.

Pero hay estados como Coahuila donde la tasa es de 96.46, o la Ciudad de México, que está por debajo con 48.7 por mil adolescentes que han tenido un hijo vivo.

Schiavon llamó la atención sobre la problemática de las niñas que tienen entre 12 y 14 años de edad y son madres. Entre 2013 y 2016 aumentó ligeramente de 3.2 a 3.55 nacimientos por cada mil, pero nuevamente algunas entidades rebasan el indicador. En Guerrero la tasa es el doble: 6; Coahuila, 5.38; Chiapas, 5.42 y Baja California, 5.10.