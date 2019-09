Alonso Urrutia

Periódico La Jornada

Martes 24 de septiembre de 2019, p. 31

El presidente Andrés Manuel López Obrador acusó a la empresa farmacéutica preponderante (o monopólica, el Laboratorio Pisa, al cual no mencionó) responsable de producir el metotrexato, utilizado contra el cáncer, de no elaborarlo por desabasto, descuido o de manera intencional .

Subrayó que, por increíble que parezca no cuesta mucho , y por eso no les importa hacerlo, porque no hay mucha utilidad .

Al ofrecer detalles de las condiciones que motivaron la adquisición en Francia del metotrexato, dijo que la determinación obedeció a la gravedad del asunto , por lo que se debió convocar a una reunión de urgencia con las secretarías y dependencias involucradas para enfrentar la coyuntura. Instó a los titulares a adoptar medidas para impedir que ocurra un nuevo desabasto de medicamentos.

Durante la conferencia, anunció que en una semana o 10 días se lanzará la convocatoria para cubrir las vacantes de médicos y enfermeras en los diversos hospitales del IMSS Bienestar y otras dependencias del sector salud. Nuevamente reprochó la carencia de especialistas en las comunidades más alejadas, por lo que ratificó la decisión de otorgar un salario más elevado como incentivo para que los nuevos galenos se desplacen a esos lugares.