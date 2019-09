Alonso Urrutia

Periódico La Jornada

Martes 24 de septiembre de 2019, p. 7

La renuncia de Pedro Salmerón al Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México es lamentable aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien, no obstante, consideró que frente a la polémica desatada por su texto sobre el asesinato del empresario Eugenio Garza Sada fue lo mejor para quitarle argumentos a nuestros adversarios . Sin embargo, reivindicó su trayectoria como historiador: Pedro vale más como investigador que como funcionario.

Por otro lado, descartó involucrarse en el proceso interno de renovación de la dirigencia de Morena, subrayando que la propuesta de que se eligiera mediante encuestas era una sugerencia, pero corresponde a los órganos directivos definir el método. Dijo que ante las denuncias de que servidores de la nación se están involucrando en el proceso, si existen pruebas se debe denunciar ante la fiscalía electoral porque ya pasó el tiempo en el que funcionarios traficaban con la pobreza y ahora los delitos electorales se consideran graves.