Sandra Luz Román Jaimes, integrante del colectivo, afirmó que es urgente que se nombre a un nuevo agente del MPF o se reinstale a Prieto Cruz para que puedan continuar con su trabajo, pues para su labor requieren no sólo de una autoridad que dé testimonios de los hallazgos, sino también de protección policiaca, ya que incursionan en territorios controlados por grupos criminales.

Sin embargo, hace unas semanas la funcionaria fue removida de su cargo y aún no se nombra a quien la sustituya, por lo cual tuvieron que cancelar una jornada de búsqueda que ya tenían programada para este mes.

Agregó que ocho de los cuerpos que han recuperado los encontraron en una cueva, donde aún hay más restos humanos que no han podido sacar para identificarlos: Tenemos una cubeta llena de restos óseos que no pueden seguir en Coapango, en Chilpancingo, Guerrero, se le tiene que dar seguimiento y no podemos esperar a ver hasta cuándo nos van a dar otro MP .

Román Jaimes, madre de Ivette Melissa Flores Román, desaparecida el 24 de octubre de 2012 en Iguala, alertó que estos y otros indicios podrían perderse si la FGR no nombra pronto a un agente que colabore con ellos.

El colectivo tiene año y medio de haberse creado y agrupa a familiares de 181 desaparecidos.