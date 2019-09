E

n la mañanera de ayer el presidente López Obrador informó que la capacidad conjunta de refinación en las seis plantas existentes en el país (de 1979 la más joven de ellas) aumentó de 38 a 50 por ciento en lo que va de su mandato, y anunció que su proyección para el próximo año es que se incremente a 75 por ciento, de tal suerte que la importación de combustibles –gasolina en primer lugar– registra un descenso gradual, porque inició un proceso de rehabilitación en dichas plantas.

Por lo que toca a la producción petrolera, el mandatario detalló que, para tener los datos a la mano , en 2018 se perdieron 200 mil barriles diarios; en enero de ese año la producción fue de un millón 900 barriles diarios y en igual mes de 2019 se había reducido a un millón 700 mil. Pero la tendencia era a la baja, pues la caída continua en la producción acumuló 14 años . Sin embargo, en eso también hemos avanzado: primero se detuvo la caída y ya se estabilizó; va a empezar a aumentar la producción y hemos logrado avanzar en la perforación de pozos en 20 campos, vamos bien .

La de ayer fue una mañanera con aroma petrolero, a lo largo de la cual López Obrador detalló cómo va la producción de crudo y sus derivados, y subrayó que el gobierno a su cargo invierte en las refinerías, algo que antes no se hacía. Encontramos que no se procesaba petróleo crudo suficiente en las refinerías, porque no estaban trabajando a toda su capacidad; bueno, en general siguen sin operar a toda su capacidad, pero estaban produciendo muy poco .

En efecto, durante el régimen neoliberal se dieron vuelo en la importación de combustibles (creció exponencialmente) y dejó en el olvido a la de por sí veterana infraestructura de refinación. Se dedicó a reconfigurar varias de las plantas existentes, a un costo creciente que en nada contribuyó a mejorar el perfil del país.