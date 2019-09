Alfonso Miranda, ex diputado local del Partido del Trabajo, fue detenido en el estado de México en mayo de 2018, cuando era candidato de la coalición Juntos Haremos Historia. Ganó los comicios del primero de julio de ese año y al estar preso en Durango nunca rindió protesta como alcalde; sin embargo, da órdenes a funcionarios municipales vía telefónica y opera por medio de amigos y familiares.

No se le ha retirado el cargo porque a pesar de que se le denunció por delincuencia organizada y secuestro ante la entonces Procuraduría General de la República en 2017, no se le ha dictado sentencia y el Congreso de Morelos no ha iniciado un juicio de procedencia en su contra.

De acuerdo con la Comisión Estatal de Seguridad, Miranda Gallegos es tío del jefe del grupo criminal Los Rojos, Santiago Mazari, a quien se aprehendió en Guerrero el pasado primero de agosto.

En reiteradas ocasiones se ha acusado a Alfonso Miranda y a su familia de ser integrantes de la delincuencia organizada en Morelos, que creció durante el sexenio del perredista Graco Ramírez.