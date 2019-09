Con esta banda de música hemos roto todas las creencias de que la mujer no puede incursionar en la música; aquí somos puras mujeres, desde la que carga la tuba hasta el clarinete. Hay compositoras y directoras, y se combinan papeles, desde estudiantes hasta madres de familia; la música una vez que vive en ti, no la dejas nunca , expresó la maestra Leticia Gallardo, directora de la agrupación.

Las Mujeres del Viento Florido que integra a mujeres de eda-des que van de los 12 hasta los 45 años, ha demostrado desde 2006 que la música no tiene género.

Todas son esenciales para que la banda filarmónica siga viva y aspirando a nuevos escenarios locales e internacionales.

Ochenta por ciento de las Mujeres del Viento Florido, incluso la directora musical, son originarias de Santa María Tlahuitoltepec, cuna de la música filarmónica de Oaxaca, y donde se ubica el Cecam; el resto son de otras comunidades indígenas de Oaxaca.

La tuba es uno de los instrumentos de viento de mayor peso, pero para Luisa Díaz, de 26 años, quien además es madre de familia, no es imposible cargarlo: desde los 16 años aprendió a tocarla y desde entonces participa en diversas ceremonias, incluso fúnebres.

Cuando me ven tocar la tuba, muchos se admiran porque tienen la creencia de que es un instrumento para hombres. Sí es pesada, pero soportable; además, me gusta mucho, porque desde el fondo de mi corazón saco las fuerzas para interpretar cada tema. Me siento inspirada cuando veo que las personas aplauden y cantan nuestros temas, eso es muy bonito.

Regina López es originaria del municipio de Juchitán, Oaxaca, toca el clarinete y estudia música en la Universidad Nacional Autónoma de México. Viajó casi 10 horas para participar en el concierto, porque asegura la música es su pasión.

Pertenecer a una banda de música es muy satisfactorio, sobre todo si es integrada por mujeres. Somos muy colaborativas, me gusta el ambiente. Bajo la dirección de la maestra Lety se vive un ambiente armonioso , expresó.

Las Mujeres del Viento Florido han recorrido el país representando al estado de Oaxaca, y en cada recital portan orgullosas sus vestimentas tradicionales.