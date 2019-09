Alonso Urrutia

Periódico La Jornada

Martes 24 de septiembre de 2019, p. a16

Al recibir a los jóvenes de 13 años que ganaron la Liga Carl Ripken Jr. celebrada en agosto pasado en Misuri, el presidente Andrés Manuel López Obrador aprovechó para instar a Édgar González a apresurar el paso para el arranque de las universidades del beisbol. En su elemento, hablar del juego de pelota, López Obrador anticipó su objetivo: pasar de los nueve jugadores en Ligas Mayores que hay actualmente a lograr entre 40 y 50 hacia el final del sexenio.

Encabezados por el ex ligamayorista Karim García, los integrantes de la selección de jóvenes de diversas entidades del país le regalaron un bat para que macanee , lo que dio paso a su exhorto para combinar el deporte con el estudio, no sólo como una forma preventiva de tener salud, sino también para alejarse de las conductas antisociales.

Describió las grandes diferencias entre su tiempo en el que jugó al beisbol como jardinero central y los tiempos actuales. “Va a haber becas, yo hubiese querido eso en mi tiempos, a lo mejor no hubiera llegado a la Presidencia. Mi vicio era jugar beisbol, porque antes no había estas oportunidades, uno se formaba en el llano, no había escuelas, tenía uno que hacer los bates, hasta las pelotas, los guantes, no había spike, era sin zapatos”.