Marlene Santos Alejo y Agencias

Periódico La Jornada

Martes 24 de septiembre de 2019, p. a15

Víctor Manuel Vucetich, estratega que tiene al Querétaro entre los punteros de la tabla general, señaló que dos factores han influido para la buena marcha de los Gallos Blancos: La planeación, que fue muy buena en todos aspectos y el trabajo del directivo Jaime Ordiales fue vital, él entiende muy bien la necesidad deportiva. Ha hecho una labor fantástica .

Los Gallos Blancos, sublíderes del torneo empatados en 18 puntos con León, abren hoy la fecha 11 del torneo Apertura 2019 cuando reciban a los Rayos, y el Rey Midas mostró satisfacción con el rendimiento de su plantel, pues tras el receso por fecha FIFA le tocó descansar en la jornada 9 y reapareció el sábado ante el América en vistoso juego (2-2).

Era importante no perder el paso y buscar ese equilibrio de rendir tanto de local como de visitante , expresó el también ex técnico del Tri, quien no ha dejado nada al azar. Siempre hay cosas por trabajar, sobre todo en el aspecto mental. No hemos conseguido nada, falta mucho camino y nadie puede pensar en relajarse, cada rival es complicado, Necaxa está jugando muy bien , advirtió.