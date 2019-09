Rocío González Alvarado

Periódico La Jornada

Martes 24 de septiembre de 2019, p. 28

La política de austeridad en la administración local será mayor, por lo que se prevé reducir plazas de altos funcionarios y hacer ajustes en otras áreas para contar con los recursos necesarios y financiar las obras públicas, sobre todo de movilidad, que se tienen previstas para el próximo año, aseveró la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo.

En conferencia de prensa, la mandataria acotó que no se van a quitar plazas de base o de nómina ocho, sino que se trata de sacar los recursos del gasto operativo que no está siendo productivo en la ciudad, porque no se tiene contemplado elevar impuestos, más que en términos reales, en el presupuesto para el ejercicio de 2020.

Dijo que aún no se tiene el número de plazas que se disminuirán porque se está revisando cuál fue la operación del gobierno este año, para ver dónde es factible reducir los espacios laborales, porque hay funcionarios que en realidad no son necesarios , pero en todos los casos serán de alto nivel.

Apuntó que esta revisión es parte del análisis que se realiza para la elaboración del presupuesto para el próximo ejercicio fiscal, a fin de ver qué áreas se pueden hacer más eficientes.

Sheinbaum argumentó que el próximo año se requerirán mayores recursos, pues están planeadas distintas obras de infraestructura, como la construcción de tres puentes vehiculares, que se pretenden concluir en 2020.