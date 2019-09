A nombre de los yucatecos, Vila Dosal manifestó: Que quede claro, este no es un reconocimiento al gobierno, esta es una distinción para todos los yucatecos y me comprometo a poner este documento en un lugar muy especial de la ciudad que me ayudarán a decidir, para que nos ayude a recordar todo lo que se vivió y aprendió en estos días .

Agregó, ante laureados con el Nobel de la Paz y personalidades de los ámbitos artístico, periodístico, deportivo y cultural, que después de este encuentro Yucatán es un estado diferente, pues se volvió un punto de reunión desde donde se dialogó y se discutieron temas trascendentales, enviando el mensaje al mundo de que todos podemos hacer la diferencia y aportar nuestro granito de arena por la paz mundial, desde las pequeñas acciones individuales que, cuando se multiplican, hacen la diferencia .

La noche del sábado, como último acto relacionado con la cumbre, el cantante puertorriqueño Ricky Martin ofreció el concierto Yucatán por la paz.