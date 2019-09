E

l 15 de septiembre se acostumbra dar el grito con una expresión que se ha vuelto clásica: Los héroes que nos dieron patria . Es importante preguntarnos a quién se la dieron y qué fue lo que dieron.

En la compleja gesta que llamamos Independencia participaron pueblos que habían existido desde tiempo inmemorial y representaban dos terceras partes de la población que habitaba la Nueva España. No luchaban por lo mismo que los criollos, que en su mayoría buscaban heredar la dominación española. Luchaban contra quienes los habían oprimido por tres siglos.

En 1824, cuando los padres de la patria se dirigieron a los flamantes mexicanos para darles a conocer la Constitución que creaba el nuevo Estado-nación, el discurso oficial incluyó un exhorto: Si en todos nuestros pasos nos hemos propuesto por modelo la república feliz de los Estados Unidos del Norte, imitémoslos en la prudencia, con que se han conducido en posición muy parecida a la nuestra . Advirtieron que necesitaríamos un mayor esfuerzo, por desafíos como la corrupción que nos han dejado por herencia nuestros anteriores gobiernos , pero con prudencia podría llegarse por fin al templo de la felicidad, de la gloria y el reposo .

En esa Constitución aquellos pueblos sólo aparecen una vez, cuando se faculta al Congreso “para arreglar el comercio con naciones extranjeras… y tribus de los indios”. Se estableció así la tradición que ha marcado la historia entera del país. Sus pueblos originarios son tratados como extranjeros.

Años después, los padres de la patria propusieron imitar a los vecinos del norte en el trato a esos pueblos: exterminarlos o confinarlos en reservaciones. La propuesta no prosperó, pero tampoco se adoptó una política de convivencia. Se decidió educarlos… para que dejaran de ser lo que eran. Culturicidio en vez de genocidio. El sistema educativo se empleó desde entonces para desindianizar a los indios. Lo ha hecho con muchos millones.

Se celebra continuamente al Juárez que enfrentó valientemente la intervención estadunidense, al que separó la Iglesia del Estado, al Juárez austero y republicano. Pocas veces se recuerda que sus reformas, concebidas desde el ideal estadunidense de la pequeña propiedad, negaron la propiedad comunal. Prepararon el terreno para que esos pueblos perdieran cuanto habían podido arrancar a la corona española y se convirtieran en semiesclavos de los hacendados porfirianos.