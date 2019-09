Néstor Jiménez

Periódico La Jornada

Lunes 23 de septiembre de 2019, p. 8

Pese a las distintas acusaciones de irregularidades dentro de Morena en el marco de su proceso interno, el presidente del Consejo Nacional de Honestidad y Justicia de ese partido, Héctor Díaz Polanco, afirmó que el proceso marcha en tiempo y forma.

Insistió en que puede haber acuerdos políticos para elegir a la próxima dirigencia mediante encuesta, pero tendrían que incluir de todas formas realizar el proceso interno como está establecido y, de ser necesario, que todos aprueben en el Congreso Nacional del 23 y 24 de noviembre elegir al candidato que gane en una consulta paralela.