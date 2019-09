Sobre ello, Polevnsky señaló: A mí me llama la atención que la presidenta (del Consejo Nacional), que dice ser cercana al presidente (López Obrador), vaya en contra de las propuestas del Presidente, y si tuviera dudas, ¿por qué no le preguntó, si ella tuviera cercanía con él?; lo que parece es que les preocupa la encuesta .

Pidió que en la reunión del domingo sólo asistan los verdaderos consejeros que están actualmente en funciones, porque (a) las reuniones anteriores han venido los que ya no son consejeros o invitan a muchos miembros que no son ni de Morena, ya no digo que no son consejeros, no son ni militantes .

–¿Llevan porra al consejo?, se le cuestionó.

–Sí, es algo que no es correcto, eso invalida cualquier acuerdo del consejo –respondió.

Explicó que de los 300 integrantes, 200 son los que más votan, pero muchos de ellos ahora son funcionarios públicos, lo que les impide seguir dentro del órgano morenista, mismo caso de quienes funjan como servidores de la nación encargados de la entrega de listados de programas sociales gubernamentales, o de los delegados federales.

No obstante, afirmó que no se puede hacer la depuración y prelación porque el anterior secretario general, Gabriel García, no nos entregó los listados con toda la prelación para ver quiénes siguen; bueno, no nos entregó ningún directorio .

Subrayó que de repetirse el próximo domingo esta dinámica con asistentes que no son integrantes en funciones del consejo, presentará una impugnación.