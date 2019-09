▲ La ex titular de Sedesol, Rosario Robles, acompañó al entonces presidente Enrique Peña a la entrega del Premio Nacional de la Juventud 2015. Foto José Antonio López

a habíamos quedado en que el rosario es la devoción mariana más difundida en el mundo católico. Y en la entrega antepasada hice referencia a los dos primeros misterios, los gozosos y los gloriosos. Nos quedan entonces los luminosos y los dolorosos.

3. Luminosos. (jueves). Juan Pablo ll consideró que había momentos muy importantes enla vida de Jesús que no habían sido tomados en cuenta, por lo cual emitió la carta apostólica Rosarium Virginis Mariae, en 2002. Así fueron incorporados otros misterios, como el bautizo de Jesús por el apóstol Juan (acto con el que se ganó para la vida el mote del Bautista, y también una amplia clientela). En este caso, para mí el verdadero misterio es cómo los padres de Jesús actuaron con tanta indolencia, pues todos sabemos que hasta hace poco los niños pequeños que morían sin haber sido bautizados eran enviados a un lugar más aburrido que el semanario Desde la Fe. Tengo entendido que después de violentas manifestaciones de protesta y en las que los berridos de los bebés eran cada vez más intensos, el limbo, desapareció.

Otro de los luminosos es la santa eucaristía, manifestación sacramental, del misterio pascual. También la transfiguración (remoto antecedente de Photoshop): Después de seis días, Jesús habló en un monte alto con Pedro, Santiago y Juan (principales miembros del gabinete legal), y frente a ellos, el rostro de Jesús se tornó deslumbrante como el Sol y sus vestimentas, blancas como la luz (sin comentarios).