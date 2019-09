D

ifícil le resultaría al Partido Acción Nacional encontrar una forma más clara de mostrar su estancamiento, cortedad y desesperación que la ofrecida al convertir a Vicente Fox Quesada no sólo en estrella principal de un desvalorizado festejo cumpleañero de la agrupación derechista sino, aún peor, en presunto eje organizador de un proyecto multipartidista de salvación nacional, en el coordinador del presunto plan maestro para darle en la madre al proceso autodenominado Cuarta Transformación.

Tenis en lugar de botas e incluso una retórica en deterioro. El gran merolico de 2000 en metamorfosis siempre caricaturesca, henchido de riqueza en su Centro Fox (luego del estado de economía personal y familiar en crisis antes de llegar a Los Pinos), convertido ahora en cañonero de críticas desgarbadas y ejemplo de saltimbanqui histórico que expulsó al Partido Revolucionario Institucional de la silla presidencial pero reprodujo sus vicios y terminó apoyando a los candidatos de tres colores en 2012 (tapete de Peña Nieto) y en 2018, con José Antonio Meade.

Y, sin embargo, Acción Nacional lo ha recibido entre vítores, urgido el partido derechista de hacerse de alguna figura que destaque entre la planicie actual en la que Marko Cortés, el dirigente nacional formal, se redujo aún más al alzar el brazo supuestamente victorioso de Fox. ¿El ex gobernador de Guanajuato es el ejemplo del político de recambio que el panismo propone en lugar del tabasqueño que hoy gobierna? ¿La ideología y el programa del panismo encarnan en la figura del reciclado Fox? ¿Esta es la oferta de la oposición al obradorismo?

Antiguos cómplices enlazados de nuevo en otro intento de organizar un frente eficaz contra Andrés Manuel López Obrador: Fox, pero también Diego Fernández de Cevallos, el abogado del poder que también ha hecho pronunciamientos sonoros (mediante video, físicamente ausente al igual que Ricardo Anaya) contra el manejo político andresino. Especialista en anunciar lo que luego se le habrá de desmoronar o ni siquiera tenía realmente armado (así lo hizo durante su sexenio), el entusiasta Vicente no guardó discreción sobre su supuesto equipo antiobradorista: “Ya me reuní con Calderón, con Margarita, con Alito, ya me reuní con los Chuchos del PRD y vamos a cabalgar de nuevo. Vamos a repetir el 2000 con estrategia, con inteligencia y descarando los engaños y mentiras de este personaje”.