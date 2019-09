E

n diciembre de 2018 la Secretaría de Turismo anunció la liquidación del Consejo de Promoción Turística, junto con sus 21 oficinas en el extranjero. La decisión obtuvo la aprobación del Congreso. La discusión fue álgida, se opusieron los de siempre. El consejo manejaba alrededor de 6 mil millones de pesos anuales. La diputada de Morena Abelina López dio datos: se empleaban, en parte, en el Cirque Du Soleil, en la NFL, la Fórmula 1 y los tianguis. Y lo peor, había una tendencia a la baja en las corrientes de visitantes internacionales. El presidente del consejo, Pablo Azcárraga, se defendió: dijo que una de las principales motivaciones del gobierno para cancelar el organismo fue la ‘sospecha’ de los malos manejos. Si dicen que hubo abusos que digan cuáles, quiénes y se actúe de acuerdo con la ley , pidió Azcárraga. Al parecer el cielo lo escuchó, porque la Secretaría de Hacienda, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), presentará una denuncia contra el consejo y sus directivos por pagos superfluos y un posible desvío de recursos a cuentas propias y empresas fuera de México. Santiago Nieto Castillo escribió en su cuenta personal de Twitter: “Hemos analizado la información del Consejo Mexicano de Promoción Turística. Coincido con la posición de la Sectur y su titular @TorrucoTurismo. Existen pagos superfluos y un posible desvío de recursos a cuentas propias y empresas en el extranjero. Presentaremos la denuncia”. Pablo Azcárraga ya se convirtió en un probable nuevo cliente de la industria del amparo. ¿Y la promoción turística –indispensale– cómo quedó? Se hicieron cargo las embajadas y consulados de México en el extranjero, léase Marcelo Ebrard.

Traen de Francia la medicina

Con Enrique Peña Nieto, el hippie que cobró seis años como Presidente de la República, 10 grupos farmacéuticos realizaron ventas que se calculan en 335 mil 342 millones de pesos. Entre ellas, cuatro fueron las más favorecidas: en primer lugar, Grupo Fármacos Especializados; luego, Farmacéuticos Maypo; Distribuidora Internacional de Medicamentos y Equipo Médico, y Ralca. No es que produzcan desde aspirinas hasta termómetros, operan como representantes de numerosos fabricantes. Sus dueños se han enriquecido fabulosamente. El nuevo gobierno cambió la política de compras. Su reacción ha sido furiosa, al grado de esconder medicamentos, entre ellos el metotrexato, usado en el tratamiento de ciertos cánceres. Hubo justificadas voces de protesta de los enfermos y sus familiares. Actuando en conjunto, las Secretarías de Marina y de Salud y la Oficialía Mayor de Hacienda, realizaron la compra del medicamento en Francia al laboratorio Mylan, a un precio ligeramente inferior y además lo transportó a México. Fueron adquiridas 38 mil 200 unidades, representan cobertura de los requerimientos de todo el sector salud para el resto del presente año. Ya les advirtió el presidente López Obrador que su gobierno seguirá comprando medicinas en el extranjero si continúan boicoteando al sector salud.

Ombudsman Social

Asunto: las plazas en el magisterio

Siguen las mafias magisteriales imperando; no han desaparecido la corrupción, compadrazgos e influencias perniciosas que hacen quedar mal a nuestro gobierno de la 4a. Transformación. Los encargados de efectuar evaluaciones para profesionistas del sector educativo, en tres ocasiones que he presentado examen, me han dado posiciones que no me permiten ocupar un empleo. Es frustrante que después de más de dos años presentando exámenes una y otra vez no encuentre ninguna alternativa de trabajo. Deseo que esta queja llegue a nuestro Presidente y a la Secretaría de Educación Pública. Somos centenares de compañeros los que hemos presentado exámenes y los resultados son los mismos: cero posibilidades de trabajo.

Fridha Jazmín Becerra López /Tepic

R: Ufff. Parece que esa es otra arista de un problema al que no se encuentra fin.

