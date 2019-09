T

ras una vida larga y fértil en muchos terrenos, ayer murió en Marsella, Francia, nuestro colaborador Guillermo Almeyra. Nacido en 1928 en Argentina, desde muy joven dedicó su vida a la transformación revolucionaria del mundo y trabajó para esa causa en cuatro continentes y en todos los aspectos: fue un teórico crítico y lúcido, académico, militante y periodista y en todos esos terrenos dejó una huella perdurable.

En el primero de esos ámbitos Almeyra desarrolló el marxismo como instrumento para comprender los fenómenos de nuestro tiempo y su apego a los clásicos de esa corriente de pensamiento lo condujo a practicar un internacionalismo sin vacilaciones.

Su vida y su trabajo se desarrolló en su natal Argentina, en Brasil, Italia, Yemen, México y Francia, siempre del lado de los trabajadores y los desposeídos y siempre con la construcción de un mundo nuevo como horizonte. Dio su apoyo invariablemente crítico a diversas gestas sociales, sindicales y políticas, y mantuvo siempre como principio la solidaridad con los oprimidos. Guillermo no se guiaba por la esperanza, sino por el sentido del deber. Lo principal en la vida es responderle a la conciencia, independientemente de si se logran o no los objetivos , dijo en entrevista a este diario hace más de cinco años, con motivo de la publicación de su semblanza autobiográfica Militante crítico: una vida de lucha sin concesiones. Y agregó: uno no siembra para hoy, se siembra para mañana .