Agregó que debe respetarse la autonomía del médico para que éste decida si participa o no en este proceso, ya que a él le tocó ver que un compañero suyo fue sancionado por negarse a realizar una interrupción temprana de embarazo. Añadió que él, como muchos galenos, se preparó en la escuela de medicina para salvar vidas, no para matar .

Aragón Kuri presentó sus opiniones vía telefónica, con el argumento de no poder acudir a la conferencia de prensa por estar enfermo. El ex secretario de Salud estatal consideró que la práctica del aborto únicamente debe ser aceptable cuando se requiera por complicaciones en la gestación del producto y la vida de la madre esté en peligro, como se estipula actualmente.

▲ Pedro Vázquez Villalobos, arzobispo de la arquidiócesis de Antequera, Oaxaca, muestra la figura de un feto para expresar su rechazo a la iniciativa de reforma constitucional de legalización del aborto en la entidad. Foto Jorge A. Pérez Alfonso

El sábado, practicantes de diversas religiones marcharon en la capital de Oaxaca para demandar a los legisladores escuchar su opinión en contra del aborto, lo que unió a evangélicos, mormones, cristianos y católicos, estos últimos encabezados por el arzobispo Vásquez Villalobos, quien puntualizó: Esa ley no la necesita Oaxaca. Lo que necesita es que salgamos de la pobreza, que no tengamos violencia, que no tengamos muerte, que tengamos trabajo .

El clérigo advirtió a los legisladores que ellos “no deciden quién nace y quién no; es Dios quien dice: ‘éste que fue engendrado en el vientre de una mujer tiene el derecho a vivir’”.

Según la Secretaría de Salud estatal, en Oaxaca se realizan más de 9 mil abortos clandestinos al año.

Yésica Sánchez Maya, integrante de Consorcio para el Diálogo Parlamentario, se opuso a que las iniciativas de reformas sean consensuadas con los ciudadanos para saber si se aprueban, pues se trata de una cuestión de derechos humanos y no de popularidad.

La iniciativa fue presentada el pasado miércoles por las diputadas del partido Morena Hilda Graciela Pérez, Rocío Machuca y Laura Estrada, quien encabeza la junta de coordinación política. Se espera que se le someta a votación el próximo 26 de septiembre.