Agencias

Periódico La Jornada

Lunes 23 de septiembre de 2019, p. a33

Los Ángeles. El drama medieval Juego de Tronos y la comedia británica Fleabag ganaron los mayores honores en la ceremonia de los Emmy en una noche repleta de sorpresas que premió a muchos recién llegados en lugar de los favoritos.

La fiesta del llamado Óscar de la televisión se llevó a cabo en el teatro Microsoft de Los Ángeles sin un anfitrión, por primera vez en 16 años.

La estrella de Pose, Billy Porter, quien es abiertamente homosexual, fue elegido el mejor actor dramático, mientras la británica Jodie Comer recibió un Emmy por su papel de asesina sicótica en el drama Killing Eve.

En una victoria sorpresiva, la intérprete y creadora de la serie Fleabag, Phoebe Waller-Bridge, obtuvo el galardón a mejor actriz de comedia, superando a las favoritas Julia Louis-Dreyfus por Veep y Rachel Brosnahan por Mrs. Maisel.

Waller-Bridge también logró un Emmy como guionista de comedia del programa de Amazon Studios.

No obstante, Juego de Tronos se llevó este domingo el Emmy a mejor serie dramática, con el que se despide de la televisión tras ocho temporadas.

La fantasía épica, que empató su récord de 12 estatuillas en una misma edición, superó a Better Call Saul, Bodyguard, Killing Eve, Ozark, Pose, Succession y This Is.

Bill Hader ganó su segundo Emmy por interpretar a un asesino a sueldo que se vuelve actor en Barry, mientras Peter Dinklage recibió el único premio a la actuación para Juego de Tronos como mejor actor de reparto por su papel de Tyrion Lannister.

Esta última serie, de HBO, la más premiada en la historia de los Emmy, con 38 galardones, era la favorita a los galardones, pese al alboroto generado entre sus seguidores por la conclusión del programa.