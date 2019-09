No pudieron terminar la carrera el finlandés Kimi Raikkonen (Alfa Romeo Racing) y el británico George Russell (Williams), así como el mexicano Sergio Pérez (Racing Point), víctima de una avería.

El alemán Vettel, cuatro veces campeón de la Fórmula Uno, no ganaba una carrera desde el Gran Premio de Bélgica en 2018.

En la comunicación por radio con su equipo, Leclerc dejó claro su descontento por el hecho de que Vettel hubiera parado primero y se hubiera colocado en la punta.

Vettel dijo que recibió permiso del equipo para ir a pits. Negó que lo haya hecho por decisión propia.

Fue una decisión que se tomó de último minuto , relató Vettel; pensé que era muy pronto, porque no estaba seguro de que pudiéramos hacer que los neumáticos duraran después de parar, pero sí. Entonces simplemente di todo lo que tenía, porque vi que los dos bólidos enfrente de mí no habían parado, particularmente el de Lewis. Me sorprendí mucho una vuelta después, cuando vi que estaba adelante .

Leclerc, quien ganó las dos carreras anteriores y parecía enfilarse a un tercer triunfo consecutivo, hizo gala de la diplomacia después, cuando se le hizo una pregunta sobre la estrategia de Ferrari.

Siempre es difícil dejar que se escape un triunfo como este, pero al final es un 1-2 para la escudería , dijo Leclerc; llegamos acá esperando un podio y nos vamos con un triunfo, de modo que estoy sumamente contento .

Durante la carrera, Leclerc tuvo una reacción distinta y comentó ante la orden del equipo: No pienso que sea justo, pero tampoco haré algo estúpido .

Alexander Albon fue sexto y Lando Norris finalizó séptimo por McLaren, delante del Toro Rosso de Pierre Gasly. El mexicano Sergio Pérez abandonó la carrera por problemas con el motor.