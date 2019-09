▲ Algunos dicen que la pollera no está reñida con la modernidad, otros consideran que es un instrumento oficial , porque en un gobierno como el de Evo Morales vestir así conlleva ventajas. En la imagen, Teodora Magueno, escaladora y guía, posa con el pico Illimani y la ciudad de La Paz de fondo. Foto Afp

Afp

Periódico La Jornada

Lunes 23 de septiembre de 2019, p. 7

La Paz. Cuando la diseñadora de moda indígena Glenda Yáñez va al colegio de sus hijos, donde estudia la élite boliviana en La Paz, no lleva pollera, falda tradicional indígena que es señal de identidad pero también de discriminación en Bolivia.

Glenda va de vestido , eufemismo para decir que viste a la occidental. Y es que teme las consecuencias que sus convicciones puedan tener para sus hijos. Las mamás que me hablaban ya no me hablan , cuenta, y lo atribuye a que supieron que en su vida diaria usaba pollera, aparatosa y pesada prenda confeccionada hasta con seis metros de tela.

A un mes de las elecciones presidenciales en las que Evo Morales, primer indígena en llegar al poder en Bolivia, podría ganar otro mandato, una parte de la sociedad sigue despreciando a la chola , pese a que los indígenas son cerca de la mitad de la población. Sobre todo a la mujer, que manifiesta su origen en sus ropas.

¡Qué asco me da que estés aquí! , le han espetado ante su elegante atuendo en más de una ocasión: pollera, manta y sombrero. Es todo un enfrentamiento político , cuenta.

Casada con un alto funcionario indígena, Yáñez pertenece a la nueva burguesía que recupera la pollera, símbolo de rebeldía y de reivindicación para las jóvenes en una sociedad en plena transformación tras años de bonanza económica con el gobierno socialista de Morales.

La pollera es un tema recurrente en la familia. Sobre todo desde que su hija de nueve años decidió ir vestida de chola al colegio, provocando un pequeño terremoto entre sus compañeros. ¡Empleada, eres una empleada! , la acosaba uno.

No he puesto a mis hijos en ese colegio por molestar, sino por la calidad de la educación, y para que hablen idiomas , sostiene Yáñez tras reconocer que con su marido han barajado la posibilidad de trasladarlos de instituto para evitarles malos ratos.

Ponderar la diferencia

Desde que Evo Morales llegó al poder en 2006, las mujeres de pollera han multiplicado su presencia en profesiones y espacios públicos que antes les estaban vetados.