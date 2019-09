Sandra Hernández García

Periódico La Jornada

Lunes 23 de septiembre de 2019, p. 29

La mandataria capitalina, Claudia Sheinbaum, aseguró que acatará la decisión de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) en caso de que declare la alerta de género en la Ciudad de México.

En conferencia de prensa, informó que la Conavim sesionará y tomará una decisión al respecto, la cual será informada al gobierno.

Tienen que informarnos y nosotros asumiríamos lo que decida la Conavim , dijo Sheinbaum, quien reiteró que no está en contra de este mecanismo.

No es un tema de que estemos en contra o a favor, sino sencillamente creemos que en los lugares donde ha habido alerta contra la violencia de género ésta no ha funcionado, y que es fundamental que se revisen los mecanismos que implican la alerta de violencia de género y no solamente como un tema de emergencia, sino un tema de política integral .

En días pasados, la comisión aseguró que acatará la resolución judicial que ordena emitir la alerta de violencia de género en la capital, de lo contrario incurriría en desacato.