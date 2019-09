Fabiola Martínez

Periódico La Jornada

Domingo 22 de septiembre de 2019, p. 11

Si fuera posible retroceder el tiempo, volvería a participar en la Liga Comunista 23 de Septiembre, afirma David Cilia Olmos cuando se le pregunta acerca de lo que significó para él ser guerrillero y su opinión de la polémica desatada en días recientes.

Organismos de la iniciativa privada y legisladores pidieron la destitución del director del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones en México (Inehrm), Pedro Salmerón, por haber llamado valientes a los guerrilleros involucrados en el asesinato, en 1973, del empresario regiomontano Eugenio Garza Sada.

Cilia Olmos sostiene que la década de los años setenta fue un periodo de guerra. Y tan estábamos en guerra que murió Eugenio Garza Sada y murieron dos compañeros de nosotros que también son seres humanos. Estábamos en guerra. O sea, no los mató con un cortaúñas Garza Sada, traía gente armada. Y en la guerra, como en la guerra , manifestó.

Antes del escritor Carlos Montemayor –considerado referente en el estudio de los opositores armados– la única mención en la literatura y en los medios de comunicación era que los integrantes de esos movimientos eran delincuentes, facinerosos, criminales y cobardes.

Los comentarios de Cilia Olmos fueron tomados un par de horas antes de que el Inehrm dio a conocer el nombre de su nuevo titular. Al referirse a los comentarios de quienes criticaron duramente a Salmerón, adujo que quienes sostienen esa campaña rabiosa, acusando a alguien por reconocer que los guerrilleros eran jóvenes valientes, se quedaron con más de 30 años de atraso, gente que no reconoce que este país ha cambiado.