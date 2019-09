De La Redacción

Periódico La Jornada

Domingo 22 de septiembre de 2019, p. 10

El historiador Pedro Salmerón Sanginés renunció ayer al Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México (Inehrm) tras la polémica desatada por sus comentarios a propósito del aniversario 49 de la muerte de empresario regiomontano Eugenio Garza Sada, quien falleció en un intento de secuestro por integrantes de la Liga Comunista 23 de Septiembre, calificados por el ex funcionario federal como valientes jóvenes .

Tras conocerse la dimisión en una carta pública difundida en sus redes sociales, se informó que desde la mañana de este sábado, la secretaria de Cultura, Alejandra Fraustro, designó al sociólogo e historiador, Felipe Arturo Ávila Espinosa, nuevo director general del Inehrm, quien desde 2013 se desempeñaba como director general adjunto del organismo.

Ávila Espinosa es catedrático del Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde también imparte las asignaturas de Porfirismo y Revolución. Es autor de libros como Los orígenes del zapatismo; El pensamiento económico, político y social de la Convención de Aguascalientes y El gobierno interino de Francisco León de la Barra.

Dos horas después de que se diera a conocer la llegada de Ávila Espinosa a la dirección general del instituto, Salmerón emitió otro tuit, donde aseguró que no había renunciado al Inehrm: “No se adelanten. No he renunciado a la Dirección General del @Inehrm, solamente la he ‘puesto sobre la mesa’.