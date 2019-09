Uno de los casos ejemplares es el de la Constructora Norberto Odebrecht, a la cual se menciona como presunta responsable de haberle entregado 10 millones de dólares al ex director general de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya, cuando éste se desempeñaba como parte de la campaña del entonces candidato presidencial Enrique Peña Nieto.

Otras sanciones que llamaron la atención en semanas recientes fueron las de Laboratorios Solfrán y Lomedic, propiedad del ex delegado federal en Jalisco, el empresario farmacéutico Carlos Lomelí. Ambas deberán pagar una multa de un millón 51 mil 500 pesos y quedarán inhabilitadas por dos años y medio.

La actividad empresarial que ha acumulado más castigos en este periodo es la de la construcción, pues un total de 36 compañías relacionadas de una u otra forma con este ramo (23.5 por ciento del total) fueron sancionadas con mil 310 millones 626 mil 932.56 pesos.

En segundo lugar se encuentran las empresas farmacéuticas o proveedoras de diversos insumos sanitarios, así como médicos especialistas que obtuvieron algún tipo de contrato, sobre todo con el Instituto Mexicano del Seguro Social.

Treinta personas físicas o morales dedicadas a este rubro (19.6 por ciento del total) se hicieron acreedoras a penalizaciones por 14 millones 532 mil 338.60 pesos.

Por lo que se refiere a la causa de la sanción, la gran mayoría de las empresas (55 de un total de 153, equivalentes a 35.9 por ciento) fueron castigadas por dar información falsa para obtener contratos, las cuales se suman a otras 11 que alteraron documentos durante el proceso.

En tercer lugar del listado de causas de encuentra el no haber formalizado el contrato (30 casos). Otras razones para ser sancionados fueron no entregar las obras o bienes pedidos a tiempo, no reintegrar pagos excesivos y coludirse de forma indebida con otras compañías para obtener contratos.