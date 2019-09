Fabiola Martínez

Periódico La Jornada

Domingo 22 de septiembre de 2019, p. 8

El nuevo proyecto del gobierno para dar a los habitantes del país una cédula de identidad prevé la generación de un código de barras bidimensional –conocido como QR– similar a la herramienta de identificación fiscal.

El propósito de la cédula es facilitar trámites, procesos de identificación y búsqueda de personas. Para el registro de datos personales y biométricos de los menores de edad se solicitará el apoyo del Instituto Nacional Electoral (INE).

Antes de este nuevo intento se cuentan al menos tres planes truncados de distintas administraciones federales, cuyo gasto de miles de millones de pesos terminó, literalmente, en la basura, como las 1.5 millones cédulas para niños y adolescentes expedidas en el sexenio de Felipe Calderón y desechadas en el de Enrique Peña Nieto.

Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, confía en el éxito de este programa, que apuesta no por un gasto millonario, sino por las nuevas tecnologías. Es decir, no se fabricará una cédula de plástico, sino que se dará un sello electrónico a cada ciudadano, cuyos datos personales y biométricos estarían en una sola base y no en varias, como ocurre actualmente, en el mejor de los casos.

Para lograr este propósito, el principal bastión podría ser –comentó Encinas en entrevista– la base de datos construida por el INE, quizá la más robusta del país, con más de 80 millones de registros.