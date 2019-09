Alma E. Muñoz

Enviada

Periódico La Jornada

Domingo 22 de septiembre de 2019, p. 4

Oxkutzcab, Yuc., El presidente Andrés Manuel López Obrador subrayó que no se dejará sobornar, chantajear ni doblegar por las tres empresas que acaparaban la venta de medicinas al gobierno, las cuales, dijo, como los huachicoleros –en la lucha contra el robo de combustible– quisieron jugar a las vencidas” con su administración, diciendo que nos vamos a quedar sin medicamentos . Les advirtió que si no hay precios justos seguirá comprando las medicinas en el extranjero, como hizo con el metotrexato para atender a niños con cáncer, a pesar de que quisieron boicotear al gobierno.

Nada de que vamos a comprar los medicamentos 200, 300 por ciento más de lo que realmente valen en los laboratorios. Eso se acabó , subrayó ayer de gira por dos hospitales rurales de este estado y uno de Campeche, donde resaltó que las tres firmas que vendían 70 por ciento de 90 mil millones de pesos de medicamentos y materiales de curación al gobierno el año pasado, estaban muy vinculadas a los poderosos .

Acusó que eran voraces y la única justificación que dan es que entregaban moches para tener esos contratos [para la venta de medicamentos al gobierno]. Es decir, tenían que sobornar a las autoridades. Nosotros ya no permitiremos los sobornos, y por eso se van a seguir comprando los medicamentos en México si dan precios justos y hay utilidades razonables . Pero si no quieren así y van a querer sabotear para que no tengamos los medicamentos, los compramos en el extranjero. La salud del pueblo de México es primero. No van a faltar los medicamentos , subrayó.