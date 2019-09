R

odeadas de parejas, familias y grupos de turistas que se fotografían con las copas en alto, cuatro mujeres –Rosario, Zaira, Norma y Marina– ocupan la mesa central del restaurante Gioconda . Las espesas cortinas en las ventanas, el tapiz de las paredes y un cierto olor a humedad le dan un aire decadente. Al fondo, un pianista de melena hirsuta y entrecana interpreta Las hojas muertas, número estrella de su repertorio francés.

Rosario. –¿Qué edad tendrá ese hombre?

Zaira: –No lo sé, pero debe ser viejísimo. La primera vez que vinimos él ya tocaba, pero entonces nada más tangos.

Rosario: –No recuerdo cómo descubrimos este lugar. ¿Tú sí, Normita?

Norma: –Mejor pregúntale a Marina por qué nos citó aquí, si todavía falta mucho para nuestra comida anual.

II

Marina: –Quise que viniéramos porque necesito proponerles algo que puede ser la mejor solución para un problema que se nos irá agravando con el tiempo: me refiero a la soledad.

Rosario: –Ya es un problema en todo el mundo, sobre todo para los viejos. Leí que en algunas ciudades de Europa los parques están llenos de ancianos que no tienen dónde ni con quién vivir.

Zaira: –¿Les parece si hablamos de algo un poco más alegre?

Norma: –A mí no, y me interesa saber por qué de repente a Marina le dio por interesarse en nuestra soledad si llevamos años padeciéndola.

III

–Marina: –No es algo que se me haya ocurrido de la noche a la mañana. Llevo algún tiempo pensándolo, pero no me atreví a decírselos.

Norma: –¿Y por qué nos los dices ahora?

Marina: –Porque me sucedió una cosa que a lo mejor les parece tonta, pero a mí me impresionó mucho: estaba llegando a mi casa cuando pasó una mujer que hablaba por su celular y le dijo a alguien: Ya estoy tan sola que ni siquiera tengo a alguien con quien llorar. Para su consuelo, me dieron ganas de decirle que muchas veces he pensado lo mismo.

Rosario: –Reinita, cuando te sientas mal háblale a cualquiera de nosotras. Así por lo menos te desahogas.

Marina: –¿A medianoche? ¿En la madrugada? A esas horas la soledad se me vuelve intolerable, a lo mejor porque hay silencio y por mi calle no pasa casi nadie.

Rosario: –Te entiendo. En las noches me entra el pánico y pienso: si me muriera en este momento no habría nadie junto a mí . Mi esposo falleció, no tuve hijos...

Norma: –Si los tuvieras sería lo mismo: soy madre de dos y nunca me ven. Lourdes me llama a veces desde Chihuahua y Sergio tiene tantos problemas con su mujer que ni se acuerda de mí.

Zaira: –¿Se fijan cuánto han cambiado las cosas? Antes, a los viejos se les daba un lugar muy especial. Recuerdo que a mis abuelos los visitábamos por lo menos una vez a la semana y cuando se enfermaban corríamos a atenderlos. Me alegra pensar que nunca se sintieron solos.