C

uando a mediados de noviembre de 2017 los trabajadores de la sede de la Fiscalía General del estado, en Chilpancingo, suspendieron labores en protesta por el constante hedor procedente de la morgue colindante, que les impedía desem- peñar sus funciones, de seguro muy pocos de ellos imaginaron que la situación del Servicio Médico Forense empeoraría. Y empeoró

En ese entonces había 646 cadáveres en depósitos en todo el estado, cifra que rebasaba en 100 por ciento la capacidad de las morgues, informó en esa fecha el director del Forense, Ben Yehuda Martínez Villa. Él mismo informó ayer que la cifra de cuerpos sin reclamar asciende a 900, lo cual implica un alza de casi 40 por ciento en dos años.