La manifestación se topó en las inmediaciones de Chapultepec con colectivos de la comunidad lésbico-gay y feministas, quienes corearon consignas por la libertad de decisión en un conato que no pasó más allá de consignas verbales.

La protesta la encabezaron Jaime Cedillo, del FNF, y el ex candidato panista a gobernador en 2012, Fernando Guzmán. En Guadalajara 92 por ciento somos católicos por encima de la media nacional dijo Cedillo.

En la ciudad de Oaxaca, la protesta partió a las 18:15 horas de la Fuente de las Ocho Regiones, en el norte de la capital del estado, donde la grey católica fue encabezada por el arzobispo de la diócesis de Antequera, Pedro Vásquez Villalobos, quien llamó a los legisladores a no aprobar las iniciativa.

Al grito de: No somos uno, no somos 10, señores diputados, cuéntenos bien y No al aborto, sí a la vida , decenas de personas recorrieron la avenida México, en Tepic, Nayarit, hasta el Congreso local donde fueron recibidos por legisladores.

El obispo de la diócesis de Tepic, Luis Artemio Flores Calzada, mencionó que con el tiempo se han hecho leyes para proteger el ambiente y a los animales, y por ello también deben cuidar los derechos humanos, incluso los de lo no nacidos”.

En Chilpancingo, Guerrero, alrededor de 500 personas se manifestaron contra la norma 046-SSA2-2005, que permite que menores de 12 a 18 años víctimas de violación puedan abortar sin interponer denuncia contra el agresor. Hubo contingentes de curas y religiosas de la diócesis Chilpancingo-Chilapa, encabezados por el sacerdote Benito Cuenca.