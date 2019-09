Otras ramas del sector estatal también han dicho a sus trabajadores que se queden en sus hogares hasta nuevo aviso, debido a los drásticos recortes en el transporte público.

Si no me necesitan en este momento, preferiría no tener que luchar para tomar un autobús rebosante de gente, especialmente dado este calor , dijo Rosario, de 32 años, quien prefirió no revelar su apellido. Su empresa la envió a casa cobrando el 100 por ciento de su salario.

Algunas oficinas del Estado, universidades y escuelas simplemente han reducido las horas para ahorrar electricidad y proporcionar cierto alivio al transporte público.

El gobierno cubano dijo la semana pasada que no consiguió suficiente combustible para septiembre debido al endurecimiento de las sanciones de la administración del presidente Donald Trump.